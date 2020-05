Mapa świata do zaznaczania miejsc sprawdzi się zarówno w przypadku osób podróżujących wyłącznie po europie, jak i obieżyświatów! Podaruj bliskiej osobie naprawdę wyjątkowy i przemyślany prezent.

Mapa świata do zaznaczania miejsc - na czym to polega?

Mapa świata do zaznaczania miejsc to specjalnie przygotowana mapa świata, do której przypina się pinezki, w miejsca, w których byliśmy lub które planujemy odwiedzić. Wszystko zależy od naszego pomysłu i wyobraźni. Możemy również przypinać do niej zdjęcia z podróży, paragony czy pozostawione na pamiątkę bilety wstępu.

Inne prezenty dla podróżników

Oprócz prezentu jakim jest mapa świata do zaznaczania miejsc, możemy bliskiemu podróżnikowi podarować również inne, bardzo przemyślane podarunki. Świetnym pomysłem jest skórzany portfel, w którym pomieści się paszport czy bilet samolotowy, a także ciekawe przewodniki czy piękne albumy fotograficzne. Dobrym pomysłem może być również aparat typu polaroid.