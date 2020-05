Kolaż "galeria wspomnień" kwadrat będzie doskonałym prezentem dla każdej bliskiej Ci osoby. Spraw nim przyjemność drugiej połówce, mamie, babci, a może przyjaciółce?

Kolaż ze zdjęć jest świetnym pomysłem na prezent, niezależnie od płci czy wieku obdarowywanej osoby.

Czym jest kolaż "galeria wspomnień" kwadrat?

Kolaż "galeria wspomnień" kwadrat, to sporych rozmiarów kolaż, stworzony z wybranych przez Ciebie, wyjątkowych zdjęć. Mogą się na nim znaleźć zdjęcia różnej wielkości. Zalecany jest wybór od 50 do nawet 100 zdjęć. Kolaż może mieć wymiary 40 cm x 40 cm, 60 cm x 60 cm, a nawet 80 cm x 80 cm. Wybór należy do Ciebie.

Dlaczego warto obdarowywać bliskich zdjęciami?

Zdjęcia są wspaniałym wynalazkiem ludzkości, dzięki któremu możemy na dłużej zachowywać w pamięci miłe chwile, które niestety już nie wrócą. Obdarowując bliską osobę waszymi wspólnymi zdjęciami, np. dając jej kolaż "galeria wspomnień" kwadrat, dajesz jej do zrozumienia, jaka jest dla Ciebie ważna i jak bardzo cenisz wspólne wspomnienia.