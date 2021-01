Personalizowana mapa nieba biała, czyli dekoracyjny plakat

Jeśli nie wiesz co podarować bliskiej osobie, na przykład z okazji urodzin, taka mapa będzie doskonałym pomysłem!

Czym jest personalizowana mapa nieba biała?

Oferowana przez nas personalizowana mapa nieba biała, to tak naprawdę mapa nieba i gwiazd, w takim układzie, w jakim były nad Waszymi głowami w dowolnym miejscu na Ziemi, o dowolnej dacie, godzinie, a nawet minucie. Będzie to więc niepowtarzalna i wzruszająca pamiątka ważnego wydarzenia, np. urodzin bliskiej osoby, narodzin dziecka, czy ślubu. Czarno biała kolorystyka plakatu z łatwością wpasuje się do większości aranżacji, również tych minimalistycznych i nowoczesnych.

Dlaczego warto podarować bliskiej osobie personalizowany prezent?

Obdarowując bliską osobę tak mocno spersonalizowanym i wzruszającym prezentem, zapewniamy jej dawkę emocji i udowadniamy jak bardzo jest dla nas ważna. Warto więc postawić na mapę nieba z ważnego dla Was dnia, czy wydarzenia ważnego dla obdarowywanej osoby. Taka mapa będzie doskonałym pomysłem na prezent z okazji urodzin, a także dla świeżo upieczonych rodziców czy pary młodej.